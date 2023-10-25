التايمز: نجل نتانياهو يثير غضب الجيش الإسرائيلي "على شواطئ ميامي ونحن في الحرب"

تعرض نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لانتقادات بسبب بقائه في مدينة ميامي الأميركية، أثناء عودة جنود الاحتياط إلى وطنهم للقتال ضد حماس. ويقيم يائير نتنياهو (32 عاماَ) في فلوريدا منذ شهر نيسان على الأقل. وفي الوقت نفسه، تم استدعاء 360 ألف جندي احتياط للجيش الإسرائيلي، وهو عدد غير مسبوق، حيث عاد عدد منهم من إقامتهم بالخارج إلى إسرائيل. وعلى الرغم من اشتعال النزاع في غزة، قرر يائير البقاء في ميامي، مما أثار غضب بعض عناصر الجيش الإسرائيلي، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية.

واشار جندي متطوع يخدم على الجبهة الشمالية لإسرائيل لصحيفة "التايمز" الى ان "يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية". أضاف: "نحن الذين نترك عملنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن والبلد، وليس الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع". تابع قائلاُ: "إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا سيذهبون جميعا إلى الخطوط الأمامية، لكن يائير ليس موجودا. هذا لا يساعد في بناء الثقة في قيادة البلاد".

وقال جندي آخر، تم نشره على الحدود مع غزة: "لقد عدت جواً من الولايات التي لدي فيها وظيفة، وحياة، وعائلتي .. لا توجد طريقة يمكنني من خلالها البقاء هناك والتخلي عن بلدي وشعبي في هذا الوقت الحرج. أين نجل رئيس الوزراء؟ ولماذا ليس في إسرائيل؟ إنها اللحظة الأكثر توحيدا بالنسبة لنا كإسرائيليين في تاريخنا الحديث ويجب أن يكون كل واحد منا هنا الآن، بما في ذلك نجل رئيس الوزراء".

يائير، الذي درس المسرح في المدرسة الثانوية، أدى الخدمة العسكرية الإجبارية وعمل في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وليس كجندي مقاتل.