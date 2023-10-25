والا بعد تسلل زيكيم: انتقادات بشدة لسلوك الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات على طول المحور الساحلي لغزة

سال موقع والا العبري تعليقا على التسلل لزيكيم اليوم "كيف لم يتم كشفهم؟"، واوضح بان "مسؤولين في المنظومة الأمنية ينتقدون بشدة سلوك الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات على طول المحور الساحلي لقطاع غزة".

وكانت كتائب القسام اعلنت في وقت سابق عن "اشتباكاتٌ مسلحة مع الجيش الاسرائيلي على شواطئ "زيكيم" جنوب عسقلان، وفي تلك المنطقة تمكنت بفضل الله تعالى قوةٌ من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام من التسلل بحرًا من غزة".

وتحدثت القناة 12 العبرية عن مقتل 10 من أفراد قوات الكوماندوز البحرية التابعة لكتائب "القسام" أثناء اشتباك مسلح مع قوات الجيش في مستوطنة زيكيم.

بالمقابل، تحدثت وسائل اعلام فلسطينية بان 18 مقاوما فلسطينيا اقتحموا قاعدة زكيم العسكرية وعادوا إلى غزة عبر البحر بسلام.