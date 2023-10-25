"إن.بي.سي نيوز": إصابة نحو 25 عسكريا أميركيا في هجمات بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي

ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن القيادة المركزية الأميركية أن "نحو 25 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا".

واوضحت "إن.بي.سي نيوز" إن "الإصابات طفيفة".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن قواتها تعرضت لأكثر من 13 هجوما في العراق وسوريا الأسبوع الماضي.

واوضح المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال باتريك رايدر إن "عشر هجمات استهدفت القوات في العراق وثلاثة استهدفتها في سوريا".