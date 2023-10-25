المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية وصلت مرحلة الانهيار

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، بأنه "لا نستطيع اليوم أن نقدم أي خدمة في مستشفيات قطاع غزة، فقد وصلنا اليوم إلى مرحلة الانهيار التام في المنظومة الصحية في القطاع."

وأكد "القدرة"، في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، أن المنظومة الصحية في القطاع المحاصر وصلت اليوم إلى مرحلة الانهيار، موضحا أنه لم يعد بمقدور المستشفيات تقديم خدماتها للمواطنين.

وأضاف المتحدث أنه الساعات القادمة ستكون الأكثر خطورة على مستقبل الخدمات الصحية، لافتا إلى أن المطلوب هو إدخال الوقود على الفور لإنقاذ المنظومة الصحية.

وأوضح أشرف القدرة أنه في حال عدم وصول المساعدات الطبية العاجلة، فلن تستطيع المنظومة الصحية تقديم الخدمات.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنهم "لن يسمحوا بإدخال الوقود إلى قطاع غزة".

كما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن واشنطن تتفهم مخاوف إسرائيل من احتمالية حصول حماس على إمدادات الوقود لكن في الوقت ذاته يجب السماح للوقود بالوصول إلى غزة.

وشدد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إدخال الإمدادات العاجلة من الوقود إلى غزة لضمان استمرار عمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء.

والاحد الماضي، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وأشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد وسينتهي تماما بحلول يوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم "الأونروا" أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاد الوقود.