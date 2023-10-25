شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحث على منع توسيع الصراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مجلس الأمن إلى دعم مشروع قرار جديد أعدّته بلاده قال: إنه يأخذ في الاعتبار مواقف أعضاء المجلس في الأيام الأخيرة، داعياً العالم كله إلى عدم توسيع الصراع. ويؤكد مشروع القرار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «حق كل الدول» في الدفاع عن نفسها، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي. كما يدعو النص إلى تعليق (عمليات القصف) لدواعٍ إنسانية من أجل إتاحة دخول المساعدات من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال بلينكن: لا يمكن لأي عضو في هذا المجلس، لأي دولة في هذه الهيئة بأكملها، أن يتسامح مع ذبح شعبه.وأعلن بلينكن،، أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، لكنها سترد إذا تعرض ممثلوها لهجوم خلال الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن: إن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، ولا نريد أن تتوسع هذه الحرب، مشيراً إلى أنه إذا قامت إيران أو وكلاؤها بضرب الأمريكيين في أي مكان، فإن الرد سيكون حاسماً وسريعاً. ودعا بلينكن مجلس الأمن الدولي إلى أن ينقل إلى إيران دعوة لعدم فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. وقال وزير الخارجية الأمريكي: إذا كنتم، مثل الولايات المتحدة، لا تريدون أن يتوسع الصراع، فبكل الوسائل، وانقلوا فكرة أنه من المستحيل في هذا الصراع فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. (وكالات)