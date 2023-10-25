شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحذر إسرائيل من تداعيات قتل السكان في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، قرار إسرائيل قطع الإمدادات عن قطاع غزة المحاصر، محذراً من التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا القرار، فيما أكد مسؤولون أمريكيون، أمس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يتخذ خطوات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف من هجمات تشنها جماعات مسلحة، لافتين إلى أن الجيش يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر، بالتزامن مع تقارير إخبارية أمريكية تحدثت عن وجود خطة لإجلاء 600 ألف أمريكي من الشرق الأوسط.

وقال أوباما، في مقال نشره في منصة التواصل الاجتماعي «ميديوم» بعنوان «أفكار عن إسرائيل وغزة»، ليل الاثنين الثلاثاء، إن إجراءات من قبيل قطع إمدادات الغذاء والماء عن قطاع غزة قد «تقود إلى تصلب المواقف الفلسطينية على مدى أجيال» وتضعف الدعم الدولي لإسرائيل.

وانتقد أوباما الاستراتيجية التي تتبعها تل أبيب في حربها على غزة، ورأى أن أي استراتيجية عسكرية إسرائيلية تتجاهل الخسائر البشرية للحرب قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف. وقال إن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء عن السكان المدنيين المحاصرين في غزة لا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع فحسب، وإنما يقوض الجهود التي ستبذل على المدى الطويل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أوباما ضرورة التزام الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالقانون الدولي، بما في ذلك القوانين التي تسعى إلى تجنب قتل السكان المدنيين أو التسبب في معاناتهم.

وقال إن آلاف الفلسطينيين لقوا حتفهم خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كثير منهم من الأطفال، وإن مئات الآلاف من سكان القطاع قد نزحوا من منازلهم.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لاحتمال أن يحتاج مئات الآلاف من مواطنيها إلى الإجلاء من الشرق الأوسط، إذا لم يتم احتواء إراقة الدماء في غزة. (وكالات)