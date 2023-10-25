شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض مقترح قرار أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون إلى هجمات عشوائية من إسرائيل، مطالباً بوقف العنف في غزة، والإفراج فوراً عن كل الرهائن. وأوضح المندوب الروسي، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التصعيد في غزة، أن تاريخ الشرق الأوسط يوضح أن العنف يؤدي إلى العنف، محذراً من أن النزاع في غزة قد يؤدي إلى ابتلاع المنطقة، وهناك مخاوف من اتساع نطاقه. وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا أعدت بديلاً لمشروع القرار الأمريكي بشأن الوضع في إسرائيل وغزة، مؤكدا أن روسيا لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة، لأنه لا يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن نحو ألف مواطن روسي، وأفراد عائلاتهم، باتوا محاصرين في قطاع غزة. وأكد أن تقويض مواقع الأماكن المقدسة في القدس، يقوّض أي سلام، وقد حذرنا لسنوات طوال أن الوضع على شفا الانفجار، وقد حدث ذلك بالفعل. ولفت إلى أن الأوضاع الحالية برهنت أنه من دون تسوية منصفة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وحل الدولتين، لن يكون هناك استقرار في المنطقة. وأكد أن الموقف الروسي قائم على أن تتم عملية تفاوض متواصلة وتأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب فاسيلي نيبينزيا، بوقف العنف في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن