مقتل 4 فلسطينيين جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي لأطراف مخيم جنين بالضفة الغربية

افادت قناة "الجزيرة"، عن "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي لأطراف مخيم جنين بالضفة الغربية إلى 4". وكان الجيش الإسرائيلي، اعلن اننا "نفذنا ضربة بطائرة مسيرة في جنين بالضفة الغربية خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين". بدورها، اشارت كتيبة جنين، اننا "تمكنا من التصدي لقوات الاحتلال لدى اقتحامها محور الهدف وأوقعنا إصابات مؤكدة في صفوفها"، مؤكدة "جهوزيتنا للمواجهة في كل وقت وتحت أي ظرف، ولدينا المزيد ضمن معركة طوفان الأقصى".

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