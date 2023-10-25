اليونيسف: أكثر من 400 طفل في غزة يصابون أو يقتلون يوميا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في بيان لها، أن "أكثر من 400 طفل في غزة يصابون أو يقتلون يوميا منذ بداية التصعيد"، مشيرة الى ان "على مدى الأيام الـ 18 الماضية، نتيجة للهجمات المستمرة على قطاع غزة، قتل 2360 طفلا وأصيب 5364".

واوضحت ان "أكثر من 30 طفلا إسرائيليا لقوا حتفهم منذ بداية تصعيد الصراع، ولا يزال العشرات في الأسر في قطاع غزة".

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها التاسع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.