سي إن إن: "حماس" تخلت عن الهواتف الذكية والكمبيوتر لمدة عامين تحضيرا لعملية "طوفان الأقصى"

افادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن "أعضاء حركة "حماس"، طيلة عامين استعدادا لعملية "طوفان الأقصى"، تخلوا عن استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وتحولوا إلى الهواتف السلكية"، لافتة الى إن "ذلك سمح لهم بإخفاء التحضير للعملية عن المخابرات الإسرائيلية".

واوضحت "خلال عامين من التخطيط للعملية، استخدمت خلية صغيرة من مقاتلي حماس تعمل في الأنفاق خطوط هاتف سلكية للتواصل والتخطيط للعملية، وبقيت مخفية غير مكتشفة من قبل المخابرات الإسرائيلية حتى جاء وقت تنفيذ العملية وتم استدعاء المئات من مقاتلي حماس لشن الهجوم في 7 تشرين الاول".

وأشارت إلى أن "المسؤولين عن عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل تجنبوا عمدا استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لمدة عامين"، مؤكدة أن "الأنفاق تشكل "متاهة واسعة" تُستخدم لتخزين الصواريخ والذخيرة، كما أنها توفر للمسلحين القدرة على التحرك بسرية دون أن يتم اكتشافهم".