شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: القوات الروسية قصفت أفدييفكا بـ40 قنبلة موجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا أمس الثلاثاء، لكن الخسائر الفادحة أجبرتها على التحول إلى الهجمات الجوية والاعتماد على التقدم البري بشكل أقل.

وقال أولكسندر شتوبون المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية في أوكرانيا للتليفزيون الوطني: "أسقط العدو نحو 40 قنبلة موجهة في ليلتين، لكن عدد الهجمات البرية انخفض إلى نصف ما كان عليه أمس واليوم السابق".

وأضاف: "هذا ليس مفاجئًا، إذ تكبد العدو خلال الأيام الخمسة خسائر بشرية تشمل نحو 2400 قتيل وجريح في منطقة دونيتسك".

هجمات مدفعية وجوية على أفدييفكا

وتابع المتحدث، أن معظم الضحايا سقطوا بالقرب من أفدييفكا وبلدة مارينكا القريبة التي تتنازع روسيا وأوكرانيا السيطرة عليها منذ فترة طويلة.

وأشار فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، إن البلدة تتعرض لهجمات مدفعية وجوية متواصلة.

وقال للتلفزيون الأوكراني: "العدو يحاول باستمرار تطويق المدينة، ويرسل قوات جديدة من الشمال والجنوب، وعلى مدى يومين كانوا يعملون في الغالب في مجموعات صغيرة، في محاولة لإيجاد ثغرات في دفاعنا، ولكن دون جدوى، خط الدفاع صامد".

واستولت روسيا على أفدييفكا لفترة وجيزة في 2014، عندما استولى الانفصاليون المدعومين من موسكو على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادتها وعززت حمايتها.

القوات الروسية تهاجم كوبيانسك

كما تهاجم القوات الروسية كوبيانسك، وهي بلدة استولت عليها القوات الروسية في البداية بعد الغزو، لكن أوكرانيا استعادتها في العام الماضي في شمال شرق البلاد.

وقال أوليه سينيهوب حاكم منطقة خاركيف إن مدنيين قتلا في قصف مدفعي على قرية قرب كوبيانسك.