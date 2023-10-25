ألمانيا: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مع الامتثال للقانون الإنساني الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس" أمام مجلس الأمن الدولي، لكنها حثت إسرائيل أيضا على الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وقالت بيربوك في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء: "المعركة ضد حماس وليس ضد المدنيين. لذا من الضروري بالنسبة لنا أن تتم هذه المعركة بما يتماشى مع القانون الإنساني، مع أكبر قدر ممكن من الاعتبار للمدنيين في غزة".

وأشارت إلى أن حياة جميع المدنيين لها نفس القدر من الأهمية. يجب مساعدة غير المنخرطين في الصراع في غزة عن طريق وقف القتال من أجل "النوافذ الإنسانية".

وشددت بيربوك على أن إسرائيل، مثل أي دولة في العالم، لها "الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب في إطار القانون الدولي". كما أشارت الوزيرة إلى مسؤولية ألمانيا التاريخية في ضوء المحرقة.

وفي ضوء معاناة السكان في قطاع غزة، كررت بيربوك دعوتها إلى وقف القتال في منطقة الأزمة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى "نوافذ إنسانية".

وهناك خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول مدى دعم الدول الأوروبية لطلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأن استخدام كلمة "وقفات" في صيغة الجمع يمكن أن يظهر أن دول الاتحاد الأوروبي لا تدعو إسرائيل إلى وقف حربها ضد حماس.

يذكر أن ألمانيا حاليا ليست عضوا في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة.