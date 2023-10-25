شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: مقترح تهجير الفلسطينين خبيث ومصر فضحت إسرائيل أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أنه يرفض رفضا قاطعا أي مخطط إسرائيلى لتهجير الفلسطينين من غزة إلى سيناء، موضحا أن مصر كانت وتظل الداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية كما أن أي عملية تهجير من قطاع غزة هدفها في المقام الأول تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مطر في تصريح لــ"الخليج 365"، أن الهدف من العدوان الإسرائيلي على غزة ليس كما يظنه البعض وهو الانتقام من المقاومة لكن إسرائيل لديها مخطط واضح وما تخوضه ضد الفلسطيين هي حرب إبادة جماعية وهدفها الأول تصفية القضية الفلسطينية.

ورفض مطر، مقترح وزيرة المخابرات الإسرائيلية بنقل سكان غزة إلى سيناء موضح أن هذا المقترح خبيث للغاية والهدف من هذه التصريحات هي إقرار مخطط صهيونى لتصفية القضية الفلسطينية وهذا المخطط لن يتم القبول به كما أوضح أن مصر فضحت إسرائيل أمام الرأي العام العالمى وخلقت مناخا أكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية.