كلاس: اتمنى ان يشكّل اللقاء التشاوري محطة أساسية ومقدمة لاستعادة مجلس الوزراء نشاطه بجميع أعضائه

عبّر وزير الشباب والرياضة في حكومةت تصريف الاعمال جورج كلاس لـ"الجمهورية"، عن "ارتياحه للدعوة الى اللقاء الوزاري التشاوري اليوم، خصوصاً ان صَحّت الاجواء التي تقول بضرورة احياء عمل الحكومة بجميع اعضائها فلا يبقى النقاش قائما حول النصاب القانوني او خلاف ذلك".

واشار الى ان "لا بد من التوقف امام ما عبّر عنه النائب جبران باسيل أمس الأول في شأن الظروف الاستثنائية التي توجِب تفعيل مؤسسات الدولة، والحكومة في مقدمة هذه المؤسسات التي ألقيت على عاتقها مواجهة ما هو مُرتقب من تطورات على امل ان تنجح الاتصالات والضغوط الجارية لمنع الانزلاق الى ما يهدّد الوطن وسلامة ابنائه". وتمنى "أن يشكّل اللقاء التشاوري الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي محطة أساسية ومقدمة لاستعادة مجلس الوزراء نشاطه بجميع أعضائه"، لافتاً الى "انّ الوزراء المقاطعين متجاوبون دائما مع قرارات الحكومة ولو لم يشاركوا في جلسات مجلس الوزراء وهم يوقّعون المراسيم الصادرة عن الحكومة بعد ان يلبّي المجلس مجتمعاً ما يطالبون به، كلّ في إطار مهماته واختصاص وزارته على رغم من تغيّبهم ومقاطعتهم جلساتها".