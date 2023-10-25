الخارحية الروسية: كبار الدبلوماسيين الروس والسوريين ناقشوا التصعيد في غزة والوضع في سوريا

اشارت وزارة الخارجية الروسية، الى إن "نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير سوريا في روسيا بشار الجعفري ناقشوا التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل عقب ضربات إسرائيل لمطارات سوريا".

ولفتت في بيان، الى ان "خلال النقاش بين بوغدانوف والجعفري، تبادلا وجهات النظر حول التطورات في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا وحولها، خاصة في ظل استمرار تصاعد المواجهة المسلحة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "ناقش المسؤولان قضايا تهم العلاقات الروسية السورية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاتصالات المقبلة".

ويوم الأحد الماضي، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليين لقصف إسرائيلي ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، ما أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.