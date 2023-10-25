المركز الوطني الأميركي للأعاصير حذّر من الاعصار أوتيس مع تقدّمه نحو المكسيك

حذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، من أنّ "الإعصار "أوتيس" الذي يتقدّم باتّجاه مدينة أكابولكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للمكسيك ازدادت قوّته إلى الدرجة القصوى وقد يخلّف "دماراً كارثياً".

واوضح المركز إنّ "أوتيس" الذي كان مصنّفاً قبل ساعات فقط إعصاراً من الفئة الرابعة ازدادت قوّته بحيث أصبح إعصاراً من الفئة الخامسة، الدرجة القصوى على سلّم سافير-سيمبسون"، مشيراً إلى أنّه "من المرجّح حدوث أضرار كارثية في الموقع الذي ستجتاحه عين الإعصار" عند بلوغه اليابسة".