شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بـ"النواب": التهجير القسرى للفلسطينيين "مرفوض تماماً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، حرص الدولة المصرية التأكيد في كل مساعيها علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، علي حدود يونيو 1967، والتمسك بإحلال عملية السلام بالمنطقة، مشيراً إلي أن المساعي الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرياً إلي خارج الحدود سواء للأراضي المصرية أو الأردنية "مرفوض تماما" ويعد بمثابة تصفية للقضية.

واستنكر "الحصري" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بشدة الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات التي يشهدها القطاع والتي يستهدف فيها النساء والأطفال العُزل فيما وصفه بـ"جريمة حرب" مكتملة الأركان"، تتنافى مع جميع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلي أن الكيان الصهيوني يشن حرب "إبادة جماعية" وسط صمت المنظمات الحقوقية الدولية التي تتشدق باسم حقوق الإنسان وهي أبعد ما يكون منها.

وقال "الحصري" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يسعى بكل الطرق للتفاوض من خلال تحركات دولية وإقليمية لتقليل أمد الحرب القائمة ووقف العدوان الاسرائلي، مشدداً علي أهمية تكاتف الجهود الدولية وبذل الدول الكبرى الضغوط لإنهاء الوضع القائم وإفشاء السلام.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، علي أن الحفاظ علي الأمن القومي المصري وعدم التفريط في حبة رمل واحده، أمر راسخ في عقيدة القيادة السياسية والشعب والجيش المصري.