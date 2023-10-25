افادت وكالة "سانا" عن "مقتل ثمانية عسكريين واصابة سبعة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف فجر اليوم عدة نقاط بريف درعا|.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه "حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناُ جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاٌ عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا".
وأضاف المصدر إن القصف أدى إلى مقتل 8 عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: مقتل ثمانية عسكريين وإصابة سبعة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على نقاط بريف درعا فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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