سانا: مقتل ثمانية عسكريين وإصابة سبعة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على نقاط بريف درعا فجر اليوم

افادت وكالة "سانا" عن "مقتل ثمانية عسكريين واصابة سبعة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف فجر اليوم عدة نقاط بريف درعا|.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه "حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناُ جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاٌ عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا".

وأضاف المصدر إن القصف أدى إلى مقتل 8 عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.