مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة: نؤيد حق الشعب الفلسطيني في العيش بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

اشار مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، الى أن "بلاده تؤيد حق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967"، مؤكدا اننا "سنؤيد كل الجهود الدولية التي تسمح بالاقتراب من السلام العادل والثابت في فلسطين".

ودعا إسرائيل لـ "العودة إلى مراعاة القانون الدولي وإنهاء حصار قطاع غزة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين ووقف مهاجمة السكان المدنيين والبنية التحتية والسماح بالوصول الحر للمساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية".

واشار الى انه "حان الوقت عندما ستصبح الوعود بالسلام والعدالة والحرية التي يحتوي عليها ميثاق الأمم المتحدة، واقعا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يطالب باستخدام حقه في تقرير مصيره". كما حث على "الوقف الفوري للعدوان العسكري القاسي والاحتلال وقمع الدولة الفلسطينية من قبل إسرائيل".

وأطلقت حركة حماس، في 7 تشرين الاول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة. وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.