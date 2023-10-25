"نيويورك تايمز": الجنوب العالمي يرى ازدواجية المعايير في تعامل الغرب مع الوضع في قطاع غزة وأوكرانيا

أشارت صحيفة صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن "الجنوب العالمي يرى ازدواجية المعايير في تعامل الغرب مع الوضع في قطاع غزة وأوكرانيا، مما يضر بمحاولات الغرب بقيادة الولايات المتحدة لتأليبه ضد روسيا"، لافتة إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت تنتقد روسيا خلال الأشهر الـ20 الماضية بسبب عمليتها الخاصة في أوكرانيا، لكن الآن عندما تقصف إسرائيل قطاع غزة، يمكن أن يخلق "دعم واشنطن الثابت" لتل أبيب "عقبات جديدة" في جهودها "لكسب" الرأي العام العالمي".

ونقلت عن رئيس مؤسسة "Eurasia Group" التحليلية كليفورد كوبتشان تأكيده أن "الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى دق إسفين متزايد بين الغرب ودول أخرى، مثل البرازيل أو إندونيسيا، أي الدول المتأرجحة الرئيسية في الجنوب العالمي. وسيزيد ذلك من تعقيد التعاون الدولي بشأن أوكرانيا، فضلا عن تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا".

وذكرت الصحيفة أن "رئيس إندونيسيا جوكو فيدودو أدان الظلم المستمر بحق الشعب الفلسطيني"، في حين عبر مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمله من الفيتو الأميركي على مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الزعماء العرب وبينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان انتقدوا، في خطاباتهم في قمة السلام بالقاهرة، المعايير المزدوجة للغرب.

ونقلت عن المحللة في مركر الأبحاث الاستراتيجية والدولية هانا نوتيه إشارتها إلى أنه يوجد هناك في بلدان الجنوب العالمي موقف قائل إن الغرب يهتم باللاجئين الأوكرانيين أكثر من السكان في اليمن وغزة والسودان وسوريا.