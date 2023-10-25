علمت "النشرة" الى أن "نوابًا من تكتل لبنان القوي سيجتمعون مع نواب المعارضة في بيت الكتائب في الصيفي وفقًا للآلية المعتمدة وذلك لإطلاعهم على مضمون واهداف المبادرة التشاورية التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجولة التشاورية التي بدأها النائب باسيل على القيادات السياسية من أجل حماية البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اجتماع بين نواب من تكتل "لبنان القوّي" ونواب المعارضة ببيت الكتائب لاطلاعهم على اهداف مبادرة باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.