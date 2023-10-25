"النشرة": اجتماع بين نواب من تكتل "لبنان القوّي" ونواب المعارضة ببيت الكتائب لاطلاعهم على اهداف مبادرة باسيل

علمت "النشرة" الى أن "نوابًا من تكتل لبنان القوي سيجتمعون مع نواب المعارضة في بيت الكتائب في الصيفي وفقًا للآلية المعتمدة وذلك لإطلاعهم على مضمون واهداف المبادرة التشاورية التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجولة التشاورية التي بدأها النائب باسيل على القيادات السياسية من أجل حماية البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية.