في صحف اليوم: باسيل يلتقي فرنجية اليوم والجوّ مع بري "إيجابي"جداً

اشارت مصادر لصحيفة "الاخبار" إلى تراجع الحركة الدبلوماسية تجاه المسؤولين اللبنانيين بعدما شهدت الأيام الأولى لـ"طوفان الأقصى" استنفاراً لعدد كبير من السفراء بهدف التهويل على لبنان أو طلب التدخل لدى حزب الله لعدم الانخراط في المعركة. وعزت تجميد هؤلاء تحرّكهم إلى عدم حصولهم على أي إجابات شافية، على عكس السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي "لا تزال تواصل لقاءاتها للتأكيد على ضرورة أن تبقى العمليات في الجنوب ضمن ضوابط".

وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي زارت رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قبل أيام نصحته بعدم اتخاذ موقف الى جانب حزب الله كما حصل في حرب تموز عام 2006، وطلبت منه التدخل لحثّ الحزب على عدم التورط، "لكنها لم تحصل على جواب شافٍ". كذلك نُقل عن شيا استياؤها من مواقف جهات سياسية أعلنت وقوفها إلى جانب المقاومة في حال شنّت إسرائيل حرباً على لبنان وأعطت توجيهات خفّفت التشنّج الطائفي كما هي حال النائب السابق وليد جنبلاط.

في غضون ذلك، واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته على القوى السياسية، وقد أكّدت مصادر مقربة منه أن جو اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان "في غاية الإيجابية"، وقد "أبدى استعداداً كبيراً لبلورة موقف وطني في ما يتعلق بالحرب في غزة، وأظهر مرونة كبيرة في كل المواضيع التي طُرحت بما فيها الرئاسة". وأضافت أن بري "قدّر خطوة باسيل ووعد بإجراء الاتصالات اللازمة للتفاهم على بلورة موقف وطني حول حق الشعب الفلسطيني في المقاومة على أرضه". وقالت المصادر إن مبادرة باسيل "خطوة إلى الأمام لخروج كل الأطراف من متاريسها"، مشيرة إلى أن الإيجابية انسحبت أيضاً على اللقاء الذي عُقد بين باسيل وجنبلاط أول من أمس.

في المقابل، افادت مصادر مطّلعة بإن باسيل أبدى مرونة في ما يتعلق بموقفه السابق من رفض تعيين رئيس للأركان وإصراره على تولّي الضابط الأعلى رتبة في الجيش اللواء بيار صعب قيادة المؤسسة بعد تقاعد قائد الجيش الحالي جوزف عون مطلع السنة المقبلة، غير أن "القوى السياسية لم تصل بعد إلى اتفاق في هذا الشأن".