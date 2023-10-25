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التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها

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افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن سقوط "قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية".

احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٨ حوادث ، قتيل و ٩ جرحى

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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