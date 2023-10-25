مصر تعلن إدخال الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سلمت السلطات المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والطبية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني من معبر رفح تمهيدا لدخولها إلى قطع غزة.

وصرح الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لـ(د.ب.أ) بأن الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأونروا تسلمت الدفعة الرابعة من المساعدات وهي 20 شاحنة تتضمن أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال ومياه معدنية، ليرتفع عدد الشاحنات التى وصلت إلى غزة من معبر رفح إلى 74، وأضاف أنه من المنتظر إدخال 20 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية اليوم الأربعاء