منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام: خطر تزايد تدهور الوضع في الضفة الغربية وامتداد الصراع إلى المنطقة لايزال كبيراً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد المنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن خطر تزايد تدهور الوضع في الضفة الغربية أو امتداد الصراع إلى المنطقة لا يزال كبيراً.

جاء ذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي الذي يناقش الوضع في فلسطين.

وأشار فينسلاند إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي كان قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق قبل الحرب الحالية، لافتاً الانتباه إلى أن التصعيد أدى إلى استشهاد 95 فلسطينياً، بينهم 28 طفلاً، على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المجتمع الدولي، بتوظيف كل الجهود الجماعية لوقف إراقة الدماء ومنع أي توسع إضافي للأعمال العدائية في المنطقة.