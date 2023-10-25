شهيدان فلسطينيان في قصف للاحتلال لمخيم جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان اليوم ، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصفهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مقبرة شهداء مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية, بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، ووادي برقين، ومنطقة الهدف، قرب المخيم ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، قبل أن تطلق طائرة إسرائيلية صاروخين على الأقل صوب مجموعة من الفلسطينيين في محيط مقبرة شهداء مخيم جنين، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد منهم، نقل بعضهم إلى مستشفيات المدينة، فيما أعاقت قوات الاحتلال وصول مركبات الإسعاف من الوصول إلى بقية المصابين وأطلقت الرصاص صوب كل من يقترب منهم.

وأشارت المصادر إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، المنطقة الشرقية من المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية, أن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وتمركزت في محيط مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل في المنطقة.