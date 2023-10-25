دعت إلى وقف إطلاق النار.. اليونيسف: 2360 طفلا قتلوا في هجمات إسرائيل على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 2360 طفلا قتلوا في الهجمات المضادة الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على هجمات حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وأوضحت المنظمة نقلا عن تقارير دون تسمية مصادر أن 5364 طفلا أصيبوا. وتحدثت عن “هجمات لا هوادة فيها”.

ومنذ هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة ويعد لاجتياح بري للقطاع المحاصر.

وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “الوضع في قطاع غزة هو وصمة عار متزايدة في ضميرنا الجماعي. معدل وفيات وإصابات الأطفال مذهل بكل بساطة”.

وأشارت اليونيسف إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المياه، مع عواقب وخيمة على الأطفال، الذين يشكلون حوالي 50% من السكان.

وحثت اليونيسف جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن.