طوفان الأقصى.. القسام: قوة من الضفادع البشرية تسللت بحرا إلى "زيكيم" وتشتبك الآن مع جيش الاحتلال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، نجاح قوة تابعة لها في التسلل بحرا إلى جنوب عسقلان وتشتبك مع جيش الاحتلال حاليا، في حين تواصلت الضربات الصاروخية على المدن الإسرائيلية.



وقالت كتائب القسام في بيان،:"تمكنت قوةٌ من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام من التسلل بحرًا والإبرار على شواطئ "زيكيم" جنوب عسقلان المحتلة، وتدور الآن اشتباكاتٌ مسلحة مع جيش الاحتلال في تلك المنطقة".

وقال مراسل القناة 14 الإسرائيلية إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في زيكيم بين الجيش الإسرائيلي وعدد من المسلحين الفلسطينيين.



وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت "خلية إرهابية" حاولت التسلل إلى منطقة زيكيم عبر البحر.

بدورها، دعت قيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش) سكان مستوطنتي "زيكيم" و"كرميا" في منطقة غلاف غزة إلى "الدخول فورا إلى المباني، وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعدم الخروج حتى إشعار آخر"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وهذه هي المرة الثالثة خلال معركة طوفان الأقصى -التي أطلقتها كتائب القسام ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني- التي يتسلل فيها عناصر من المقاومة الفلسطينية إلى زيكيم عن طريق البحر المتوسط.

في السياق، قالت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب رداً على "المجازر بحق المدنيين"، تزامنا مع إعلان سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية على مواقع ومستوطنات الاحتلال المحاذية لغزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 إصابات بين المتوسطة والخفيفة، بعد قصف المقاومة الفلسطينية مدينة تل أبيب ومحيطها.



وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة بئر السبع وتحشّدات عسكرية لجيش الاحتلال قرب "مفكعيم" على حدود غزة، برشقات صاروخية.



كما أعلنت أنها ضربت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، رداً على المجازر التي تشنها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ صفارات الإنذار دوّت في بئر السبع وأسدود وشرق عسقلان.



بدورها قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة خلال استهداف تل أبيب، سقط في مستوطنة "ألفي منشيه" شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية أنّ امتلاك زمام المبادرة والرشقات اليوم من قبل المقاومة، يؤكد على أنها تمسك خيوط المعركة، وتواصل التصدي للعدوان.



وأضافت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن المقاومة أطلقت 250 صاروخاً وقذيفة هذا اليوم تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال بعد يومين من تراجع ضرباتها.

المصدر: وكالات