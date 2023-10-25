ميقاتي: التزام ببسط السيطرة على جميع الأراضي اللبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، من جنوب لبنان التزام بلاده تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يؤكد أهمية بسط سيطرة السلطات على جميع الأراضي اللبنانية.

وأتت زيارة ميقاتي المفاجئة في وقت تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيداً، منذ السابع من أكتوبر.

وأكد ميقاتي الذي زار برفقة قائد الجيش جوزيف عون مقار عسكرية وقيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة «اليونيفيل»، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، التزام لبنان «تطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي الرقم 1701، الذي تتولى اليونيفيل مسؤولية تطبيق بنوده، وإرساء الأمن والاستقرار ومساعدة الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش في بسط سلطة الدولة حتى حدوده الدولية».

وخاطب ميقاتي العسكريين اللبنانيين بالقول: «حضورنا إلى هنا رسالة معبرة بأنكم الأساس في حماية الوطن والذود عن كرامته».

وتابع: «كل الأطراف جربت وتجرب الخيارات الجانبية التي تشكل خطاً موازياً مع الخيارات الوطنية الجامعة، وكل الأطراف عادت، ولو بعد حين إلى خيار الدولة الواحدة الموحدة لجميع أبنائها».

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الميجور جنرال أرولدو لاثارو، أمس: «اشتّد النزاع خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا مصدر قلق حقيقي».

وأضاف: «علينا أن نضاعف جهودنا للحفاظ على الاستقرار الذي عملنا جميعاً بجدّ من أجله طوال الأعوام السبعة عشر الماضية، ويجب علينا أن نتجنّب نشوب نزاع أوسع نطاقاً من شأنه أن يعرّض أعداداً أكبر من الناس للخطر».

وتعرضت أطراف بلدات حدودية لبنانية عدة، أمس، لقصف إسرائيلي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عن قصف إسرائيلي طال أطراف بلدتي حولا وكفرشوبا، وعن سقوط قذيفتين عند أطراف بلدة ميس الجبل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رد على مصادر النيران، وأفاد عن قصف طائراته الحربية لـ«خلية» في منطقة مزارع شبعا، ولمجموعة أخرى حاولت إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.