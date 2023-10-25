هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستوافق على تأشيرات للموظفين الأمميين بعد تصريحات غوتيريس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "إسرائيل تدرس ما إذا كانت ستوافق على تأشيرات للموظفين الأمميين بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس".

ويأتي ذلك، بعد غضب إسرائيلي من تصريحات غوتيريس أمس الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي، حيث طلب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على إثرها استقالة غوتيريس من منصبه.

وكان قد صرّح غوتيريس أنّه "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة".

ولفت إلى أنّه "من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، وتسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورًا".