الخارجية الاسرائيلية: حديث غوتيريس في مجلس الأمن مثير للغضب ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة

اشارت الخارجية الإسرائيلية، الى ان "حديث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مجلس الأمن مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة"، معتبرة ان "كلماته تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل وتبرر الإرهاب البشع في 7 تشرين الاول".

ورأت ان "على غوتيريس التراجع عن كلماته والاعتذار بعد أن ألحق الأذى بملايين الإسرائيليين".