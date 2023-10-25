الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الليلة "حواجز لحماس تصعب على السكان الإخلاء نحو الجنوب"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه استهدف هذه الليلة "حواجز لحركة حماس تصعب على سكان قطاع غزة الإخلاء نحو جنوب القطاع".

واوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه "خلال هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة في اليوم الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من الشاباك، نشطاء حماس والبنية التحتية، ومن بين الأهداف التي تم تدميرها: ممرات أنفاق، مقرات عسكرية، مستودعات أسلحة وقذائف هاون. ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

وأضاف أيضا أنه استهدف "الليلة أيضا أفرادا عسكريين وبنية تحتية ومقرات عسكرية تابعة لآلية الطوارئ التابعة لحركة حماس، التي تنشر حواجز تجعل من الصعب على سكان غزة الإخلاء إلى جنوب القطاع، وبالتالي تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم. هذا بالإضافة إلى تدمير مجمعات ومقرات عسكرية تابعة لجهاز الأمن التابع لحماس، المسؤول عن إدارة الحركة في قطاع غزة واعتقال وسجن معارضي حماس"، وفق تعبيره.

وكانت حكومة غزة، أعلنت صباح اليوم، مقتل 80 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.