يديعوت أحرونوت عن وزير إسرائيلي: نتانياهو لن يبقى في منصبه بعد الحرب

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وزير إسرائيلي لم تكشف اسمه قوله إن رئيس وزراء بنيامين نتانياهو لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد انتهاء الحرب مع حركة "حماس".

وأشار الوزير إلى أن وزراء حزب "الليكود"، بقيادة نتانياهو، يتحدثون في غرف مغلقة عن أن رئيس الوزراء لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد الحرب، وأن الحكومة بتركيبتها الحالية لن تتمكن من البقاء.

وأوضح أنه "حتى اليوم يخشى الوزراء إظهار وجوههم علانية، ويخافون من الغضب العام، بما في ذلك من أعضاء الليكود وأنصار نتانياهو".