الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي نفذ 68 استهدافًا مباشرًا للمؤسسات الصحية في قطاع غزة

أفاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ 68 استهدافًا مباشرًا للمؤسسات الصحية في قطاع غزة، نتج عنه 490 شهيدًا على الأقل، من ضمنهم 16 عاملًا في المؤسسات الصحية، وقتل 29 موظفًا في الأونروا، وتدمير أكثر من 100 سيارة إسعاف، وخروج مستشفيات من الخدمة".

وأكد أن "هناك استهدافًا مباشرًا للمستشفيات في قطاع غزة أمام مسمع الجميع"، داعيا العالم إلى "الوقوف وقفة جادة أمام هذا العدوان الصارخ على المبادئ والقوانين الدولية، إذ إن الأمر أصبح صعبًا للغاية".