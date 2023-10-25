CNN: خبراء عسكريون أميركيون يحثون إسرائيل على تجنب سيناريو "معركة الفلوجة" في غزة

أكدت مصادر، لشبكة CNN، إن مسؤولين عسكريين أميركيين يحاولون إبعاد إسرائيل عن ذلك النوع من القتال في المناطق الحضرية الذي شاركت فيه الولايات المتحدة خلال حرب العراق، في محاولة لمنع الإسرائيليين من التورط في قتال دموي من منزل إلى منزل أثناء قيامهم بغزو العراق خلال الاستعداد للهجوم على غزة.

وبحسب المصادر، فأنه خلال مساعدة القوات الإسرائيلية على وضع عدد من الاستراتيجيات المختلفة لهزيمة حركة "حماس"، يستشهد المستشارون العسكريون الأميركيون في إسرائيل بالدروس المستفادة على وجه التحديد من معركة الفلوجة في عام 2004، وهي واحدة من أكثر المعارك دموية في حرب العراق.

ويحث المستشارون العسكريون الأميركيون الإسرائيليين على استخدام مزيج من الضربات الجوية الدقيقة والعمليات الخاصة، بدلا من شن هجوم بري واسع النطاق على غزة، وهو الهجوم الذي قد يعرض الرهائن والمدنيين للخطر، ويزيد من تأجيج التوترات في المنطقة.

وبحسب المصادر "يعتمد المستشارون الأميركيون على الاستراتيجيات التي تم تطويرها خلال المعركة التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم "داعش"، والتي اعتمدت بشكل أكبر على قوات العمليات الخاصة، فمثل "حماس"، قام "داعش" ببناء الأنفاق في جميع أنحاء الموصل واستخدم المدنيين كدروع بشرية، وكان القتال من أجل استعادة المدينة أصعب وأطول مما كان متوقعا".

وللمساعدة في إيصال هذه الرسالة، أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن جنرالا من مشاة البحرية لتقديم المشورة للجيش الإسرائيلي بشأن التخطيط لهجومه التكتيكي.

كما حثت الولايات المتحدة إسرائيل على التفكير في الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها غزو بري واسع النطاق إلى تعريض أكثر من 200 رهينة ما زالوا محتجزين لدى "حماس" في غزة للخطر، والمدنيين الذين ليس لديهم مخرج، وما يأتي بعد الغزو من حيث حكم غزة.

واكد مصدر مطلع على المخاوف داخل إدارة بايدن: "لا أعتقد أن إسرائيل لديها استراتيجية لما ستفعله بعد ذلك" فيما يتعلق بتنفيذ غزو بري كامل.