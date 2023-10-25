النشرة: القصف الاسرائيلي على طريق مزرعة بسطرة تزامن مع مرور دورية مشتركة للجيش واليونيفيل

افاد مراسل النشرة في الجنوب، ان القصف الاسرائيلي على طريق مزرعة بسطرة تزامن مع مرور دورية مشتركة للجيش اللبناني والكتيبة الاسبانية في قوات اليونيفيل.

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