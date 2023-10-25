نصرالله التقى النخالة والعاروري وبحث معهما التطورات في غزة وجنوب لبنان

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأمين ‏العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب ‏رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حيث ‏جرى استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان ‏الأقصى وما تلاها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات ‏القائمة عند الحدود اللبنانية.

وبحسب البيان "جرى خلال اللقاء تقييم ‏للمواقف المتخذة دوليًا وإقليميًا وما يجب على أطراف محور ‏المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحساسة لتحقيق انتصار ‏حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان الغادر ‏والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة ‏الغربية، وتمّ الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة ‏للتطورات بشكل يومي ودائم".