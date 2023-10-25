نصرالله طلب تسمية عناصر "حزب الله" الذين سقطوا منذ 7 تشرين الأول بـ"الشهداء على طريق القدس"

وجّه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله رسالة إلى المؤسسات الإعلامية في الحزب، حيث طلب اعتماد تسمية "الشهداء على طريق القدس" للذين سقطوا منذ 7 تشرين الأول الحالي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ولفت، في الرسالة، إلى أنّ تسمية "الشهداء على طريق القدس" تأتي "انسجامًا مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني ضمن طوفان الأقصى".

وفي ما يلي نصّ الرسالة من السيّد نصرالله:

"جانب الأخوة المعنيين والمؤسسات الاعلامية في حزب الله حفظهم الله تعالى

السلام عليكم

انسجامًا مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني منذ 7 تشرين الاول مع طوفان الأقصى وتأكيدا على هوية التضحيات التي تقدم في سبيل الله تعالى على حدودنا اللبنانية مع فلسطين المحتلة يرجى اعتماد تسمية الشهداء الذين ارتقوا من 7 تشرين الأول بالشهداء على طريق القدس، والاعلان عن ارتقاء اي شهید جديد بالشهيد على طريق القدس، في بيانات النعي او مـسيرات التشييع او مناسبات الذكرى او ما شاكل ذلك.

أسأل الله تعالى ان يمن على جميع الشهداء رضوان الله عليهم بالقبول و الرحمة وعلو الدرجات؛ وعلى عائلاتهم الشريفة بالصبر و الاحتساب وعظيم الأجر والكرامة في الدنيا والآخرة".