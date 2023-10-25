المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على 5 خلايا في لبنان حاولت إطلاق قذائف ضد قواتنا

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انه "قضينا على 5 خلايا في لبنان حاولت إطلاق قذائف ضد قواتنا"، مشيرا الى ان "إيران ساعدت حماس قبل الحرب في التدريب وتقديم الأسلحة وما زالت تساعدها عن طريق الاستخبارات والتحريض".

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