أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل حسن المولى "علي" من بلدة حربتا في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي على طريق القدس".
كما أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عادل محمود زعيتر "أبو علي" من بلدة القصر في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي على طريق القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما بـ"واجبهما الجهادي على طريق القدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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