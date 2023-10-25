"حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما بـ"واجبهما الجهادي على طريق القدس"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل حسن المولى "علي" من بلدة حربتا في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي على طريق القدس".

كما أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عادل محمود زعيتر "أبو علي" من بلدة القصر في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي على طريق القدس".