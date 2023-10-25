انت الان تتابع خبر خلال شهر.. العراق يحقق اكثر من 9 مليارات دولار من الإيرادات النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (103) مليوناً و(143) الف و(199) برميل ( مائة وثلاثة ملايين ومائة وثلاثة واربعون الفا ومائة وتسعة وتسعون برميلا ) ، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(422) مليونا و (410) الف دولار (تسعة مليارات واربعمائة واثنان وعشرون مليوناً واربعمائة وعشرة الف دولار) ".واشارت الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(220) الف و(441) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (473) الف و(335) برميلا، فيما كانت الصادرات الى الاردن (449) الف و (423) برميل".

وأضافت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (91.353) دولاراً"، مبينة ان "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة ".