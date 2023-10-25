شكرا لقرائتكم خبر عن تطور العاصفة "أوتيس" يرفع درجات الخطر على الساحل الغربي للمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الثلاثاء، إن عاصفة المحيط الهادئ "أوتيس" تطورت بسرعة إلى إعصار "خطير للغاية" قبالة الساحل الغربي للمكسيك.

وذكر المركز في منشور على منصة "إكس": "لقد اشتدت أوتيس بسرعة إلى إعصار كبير، ومن المتوقع أن يكون من الفئة 4 الخطيرة للغاية عند وصوله إلى اليابسة في جنوب المكسيك، في وقت متأخر من الليلة أو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)".

ويقع مركز الإعصار، مع رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، على بعد 185 كيلومترا جنوب شرق أكابولكو، وفقا لمركز الأعاصير الأمريكي في ميامي. وحسب التوقعات ستستمر "أوتيس" في اكتساب القوة ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

انهيارات أرضية وفيضانات

ودعت السلطات في ولاية جيريرو المكسيكية السكان إلى اتخاذ تدابير احترازية قبل وصول الإعصار. وغالبًا ما تتسبب الأمطار الغزيرة والمستمرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب المكسيك، مما قد يتسبب في وفيات وأضرار كبيرة.

وتتشكل الأعاصير المدارية فوق مياه المحيط الدافئة. ووفقا للدراسات، فإن زيادة الاحترار العالمي يزيد من احتمال حدوث عواصف قوية. ويعرف الإعصار بأنه سرعة رياح تبلغ 119 كيلومترًا في الساعة أو أكثر. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الهادئ في 15 مايو وفي المحيط الأطلسي في أول يونيو. وينتهي في كلتا المنطقتين في 30 نوفمبر.