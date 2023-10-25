“الأونروا” تحذّر: سنوقف النشاط في غزة إذا لم نتزود بالوقود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نبّهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى أنها ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة، الأربعاء، إذا لم تتزود بالوقود.

وقالت “الأونروا” على موقع “إكس”: “إذا لم نحصل على الوقود بشكلٍ عاجلٍ، فسنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة اعتبارًا من ليلة الغد”.

ودقت وكالة الإغاثة ناقوس الخطر بشأن نقص الوقود، الذي يستخدم لتشغيل الخدمات الحيوية في غزة، مثل المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء.

وقالت جولييت توما؛ مديرة الاتصالات في “الأونروا” لوكالة فرانس برس “الوقت ينفد، نحن بحاجة ماسة إلى الوقود”.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن “ستة مستشفيات في جميع أنحاء غزة أُغلقت بالفعل بسبب نقص الوقود”.

وأضافت المنظمة “أنها تمكنت من إيصال إمدادات محدودة بدعم من الأونروا إلى أربعة مستشفيات الإثنين (…) مع ذلك، فإن هذا يكفي فقط لإبقاء سيارات الإسعاف ووظائف المستشفى الحيوية تعمل لمدة تزيد قليلاً على 24 ساعة”.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ من أن الإمدادات المحدودة ترقى إلى “قطرة من المساعدات في محيط من الحاجة”.