50 قتيلاً خلال ساعة واحدة جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة وانهيار كامل للمنظومة الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع، كما أعلنت أن القصف الجوي الإسرائيلي أسفر عن مقتل 140 شخصاً على الأقل في قطاع غزة، حيث أفرجت الحركة عن اثنتين من الرهائن الذين خطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع للحكومة الفلسطينية في غزة بأن “أكثر من 140 شهيداً ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمّر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل”.