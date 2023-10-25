مدير مركز بروكسل للبحوث والدراسات: عندما قطعت روسيا المياه عن بعض المدن الأوكرانية اعتبرت المفوضية الأوروبية الإجراء “جريمة حرب” بينما إسرائيل اعتبرته “دفاعا عن النفس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات “رمضان أبو جزر”، أن زيارة المفوضية الأوروبية للمستوطنات الإسرائيلية أعطى الضوء الأخضر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” لقتل المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أنه عندما قطعت روسيا المياه عن بعض المدن الأوكرانية اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا الإجراء الروسي جريمة حرب، بينما إسرائيل اعتبرته دفاعا عن النفس.

وأوضح أن حرب غزة كشفت ازدواجية المعايير عند قادة الدول الغربية، في تعاملهم مع الملفات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لم يسبق له مثيل في الأزمات الدولية في العصر الراهن.