3 شهداء بقصف صاروخي إسرائيلي لمخيم جنين وفصائل المقاومة تستهدف آلياته بعبوات ناسفة

استشهد ثلاثة شبان فلسطينين في قصف صاروخي أطلقته طائرات إسرائيلية على أطراف مخيم جنين، بينما خاضت فصائل المقاومة -وخاصة سرايا القدس- اشتباكات مع قوات الاحتلال التي كانت تحاول اقتحام المخيم، وسط حملة من الاعتقالات تشنها إسرائيل في مختلف مدن الضفة الغربية.



وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، بعضها خطيرة، في حين أكدت كتيبة جنين -التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صد محاولات قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين.



وأكدت فصائل المقاومة أنها استهدفت آليات قوات الاحتلال بعبوات ناسفة، حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة.



وأشار الصحفي علي السمودي إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية اشتركت جميعها في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تحاول اقتحام المخيم.



وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بآليات جيش الاحتلال، وإيقاع إصابات في صفوفه.



وقال مراسل الجزيرة حسان مسعود إن قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق الهدف ووادي برقين قرب مخيم جنين بالضفة المحتلة، وأضاف أن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاومين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية مصحوبة بعدد من الجرافات.





من جهتها، قالت كتيبة جنين "استهدفنا قوات الاحتلال ونخوض اشتباكات في منطقة الهدف في جنين وتمكنا من تحقيق إصابات مباشرة".



وأشار المراسل إلى أنه تم رصد سيارات الإسعاف الإسرائيلية تتجه نحو قوات الاحتلال لنقل المصابين من الجنود.



وأكد أن قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عن مخيم جنين، مشيرا إلى أن جيش إسرائيل أقدم على دهم العديد من منازل تابعة لقادة في حركة حماس.



وبالتزامن مع هذه الاشتباكات، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية ومخيم عسكر وحي المساكن في نابلس بالضفة المحتلة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا في الخليل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.





ويأتي ذلك كله -وفق المراسل- بالتزامن مع دعوات للنفير العام بالضفة لمواجهة قوات الاحتلال التي تواصل عمليات الاقتحامات للمدن والقرى، وشن حملة اعتقالات متواصلة.



وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق معظم مداخل المدن والقرى في الضفة المحتلة، وتفصل بعضها عن بعض.



كما عززت قوات الاحتلال -منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى"- إجراءاتها العسكرية على كل الحواجز مما أدى لتقسيم الضفة. ويضطر معظم الفلسطينيين إلى اختيار طرق صعبة وخطيرة للدخول والخروج من مدنهم وقراهم بسبب الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضدهم.



وكان نادي الأسير قد أشار -في بيان- إلى ارتفاع عدد حالات الاعتقال في الضفة المحتلة إلى أكثر من 1215 معتقلا منذ بدء "طوفان الأقصى" وإعلان الحرب على غزة، وقد بلغ عدد الاعتقالات منذ مطلع العام الحالي أكثر من 6500 حالة.



من جهة أخرى، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه اعتقل 800 فلسطيني بالضفة بينهم 500 من كوادر حركة حماس منذ بداية الحرب.





المصدر: الجزيرة