تعادل قنبلة "هيروشيما".. حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 12 ألف طن متفجرات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الثلاثاء، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) قصف قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



المكتب تابع، في بيان، أن مفعول هذه المتفجرات "يساوي قوة القنبلة (الذرية) التي أُلقيت على (مدينة) هيروشيما (اليابانية)".



‏وأسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، في 8 و9 أغسطس/ آب 1945، أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، واحتوت القنابل على يورانيوم مخصب، وكان لها تأثير انفجار 13 ألف طن من مادة "تي إن تي".



المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أضاف أن "33 طنا من المتفجرات أُلقيت على كل كيلومتر مربع بالمتوسط في قطاع غزة منذ بداية العدوان".



وتبلغ مساحة غزة نحو 365 كيلومترا مربعا، ويعيش في القطاع حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وهم يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.



ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي، غارات جوية مكثفة على غزة، مخلفة أكثر من 20 ألف شهيد وجريح وعدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.



الأناضول

