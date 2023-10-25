مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المُبارك فى القدس الشرقية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال التى منعت الكثير من القادمين للأقصى من المسلمين من دخوله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أبقت أبواب الأقصى مفتوحة للإيحاء بأن الوضع يسير بشكل طبيعي في المسجد، رغم منعها للمصلين المسلمين من الدخول إليه، علما بأنها منذ فترة تسمح بدخول كبار السن والمسنين فقط.

وذكرت مصادر فلسطينية بالمدينة المُحتلة أن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب "المغاربة"، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا "تلمودية" في باحاته.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

كما نصبت شرطة الاحتلال حاجزاً قرب باب الأسباط بالقدس، وفتشت المركبات وتسببت في أزمة خانقة.