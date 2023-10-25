بولندا: وصول 27 ألفًا و700 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 27 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.63 مليون شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و200 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 14.82 مليون شخص.

حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.