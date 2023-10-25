أستراليا تقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 12 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الحكومة الأسترالية تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار أسترالي (12 مليون دولار أمريكي).

أعلن ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا).

وقال ألبانيز: "أعلنا اليوم أن أستراليا ستقدم مساعدة دفاعية إضافية بقيمة 20 مليون دولار لأوكرانيا، على شكل معدات صناعية مبتكرة ومطورة محليا".

من جانبها، أشارت صحيفة (كانبيرا تايمز) الأسترالية إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستشمل معدات إزالة الألغام وأجهزة الأشعة السينية المحمولة وطابعة معدنية ثلاثية الأبعاد وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار طورتها الشركات أسترالية.

وأوضحت أن الحكومة سترسل أيضًا طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز E-7A Wedgetail إلى ألمانيا لدعم جهود المساعدة الإنسانية والعسكرية الدولية في أوكرانيا.

وصول نحو 27 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا إلى بولندا

وفي سياق متصل أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 27 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.63 مليون شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و200 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 14.82 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.